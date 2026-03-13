Румен Радев предизвика реакции в социалните мрежи.
Тя сподели песента "Psycho" на група Muse, придружена от думите "Ей така, заради петък 13-ти". Текстът на парчето е провокативен - "Аз ще те създам, аз ще те съсипя, аз ще те превърна в ш*бан психопат". Част от хората разтълкува това като нападка срещу съпруга й Румен Радев.
"Истината и само истината. Защото започнаха интерпретации на тема, уточнявам:
Фейсбук ме подсети за тази песен, пусната от мен преди 11 години. Няма друга "драма". Моля всички, упражняващи се по темата да ги учат тези езици! И като четат текст, нека е с разбиране. Muse са помогнали с нагледен материал", отговори на реакциите, предизвикани от публикацията, бившата първа дама.
Припомняме, че преди десетина дни, тя отново качи интересен пост в социалната мрежа, касаещ коалицията "Прогресивна България" на съпруга й Румен Радев.
Публикацията гласи: "За протокола - "мене ме нема в целата схема", както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към "онзи, на когото името не бива да се споменава" (това по Хари Потър). Успех!".
Нова публикация на бившата първа дама предизвика реакции и спекулации
