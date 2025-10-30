Нова пътна карта на опасните участъци в България
©
Целта на процедурата е да се класифицират пътищата от гледна точка на потенциалния риск за участниците в движението, който поражда състоянието на пътните елементи и се отчетат данните за настъпилите пътнотранспортни произшествия (ПТП), след което да се дефинират препоръки за целенасочени инспекции и преки коригиращи действия. Оценката се разпростира върху всички класове републикански пътища, като са обхванати 100% от магистралите и първи клас пътища, както и около 59% от втори клас и около 20% от третокласната пътна мрежа. Общата им дължина извън населените места е около 6 900 km.
Резултатите показват, че състоянието на безопасността е неравномерно, с ясно изразени различия по клас път, регион и функционално предназначение. Автомагистралите демонстрират най-добри показатели, с най-много участъци с оценка "добро състояние“, която при тези пътища е доминираща. Пътищата първи клас са предимно в задоволително състояние, но с немалко отсечки, които са в лошо състояние. Второкласните и третокласните пътища са с най-ниски оценки. Преобладава незадоволителното и лошото състояние, а се наблюдават участъци, в които движението е силно затруднено поради множеството компрометирани пътни елементи. Видимо при управлението на пътищата се дава приоритет на високия клас и се подценява повишаването на безопасността на по-ниските класове.
Резултатите от цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа в България са представени в доклад изготвен въз основа на данните към референтната 2023 г. В доклада са разгледани основните проблеми и възможности за подобрение, с оглед на устойчивото развитие в унисон с добрите европейски и световни практики. Съгласно изискванията на Европейската комисия, Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата“ подготви цялостна визуализация на данните, която можете да видите ТУК.
Още от категорията
/
Министерството на правосъдието стартира подбор на вещи лица в областта на съдебните експертизи
16:04
Правосъдният министър: България е постигнала значителен прогрес в усилията си за излизане от сивия списък за пране на пари
14:54
Атанас Запрянов: Българската армия остава под национално командване, докато този парламент не гласува чл.5
14:26
Костадин Костадинов: Трябваше да започнат разговори от страна на България за обратно изкупуване на Нефтохима!
14:00
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.