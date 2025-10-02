Новини
Новата реалност: Милиони туристи в Европа наемат жилище за почивките си, а не разчитат на хотел
Автор: Десислава Томева 09:05
©
През второто тримесечие на 2025 г. гостите са прекарали 245,9 милиона нощувки в краткосрочни наеми в ЕС, резервирани чрез Airbnb, Booking или Expedia. Както вече показа първото тримесечие на годината, 2025 г. изглежда обещаваща година за туризма. Това сочат данните на Европейския статистически институт, цитирани от "Фокус“.

Общият брой нощувки на гости през второто тримесечие на 2025 г. се е увеличил със 17,8% в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. и с 36,8% в сравнение с второто тримесечие на 2023 г.

Нощувките, прекарани в краткосрочни наеми, са се увеличили с 34,3% през април 2025 г. в сравнение с април 2024 г., най-вече поради Великденските празници, които се проведоха през април тази година. Това увеличение е последвано от по-скромен ръст от 5,3% през май 2025 г. и по-голям скок от 18,1% през юни 2025 г. в сравнение със съответните месеци през 2024 г.

Най-популярните региони за краткосрочно наемане на жилища, резервирани чрез онлайн платформи през първото тримесечие на 2025 г., са Канарските острови (8,8 милиона нощувки) в Испания, следвани от Рона-Алпи (8,1 милиона) във Франция и Андалусия (7,7 милиона), също в Испания.

През същото тримесечие сред 20-те най-добри региона 5 са ​​разположени в Испания и други 5 във Франция, 3 са в Италия, 2 в Австрия и още 2 в Португалия, и по 1 регион в Унгария, Полша и Гърция.


