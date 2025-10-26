ЗАРЕЖДАНЕ...
Новата седмица започва с оранжев код за дъжд и застудяване!
През нощта времето ще се задържи облачно и дъждовно. Значителни по количество ще са валежите главно на места в планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, за София – около 8°. Утре преди обяд валежите ще продължат, но след обяд от северозапад ще спират и облачността ще се разкъсва. Интензивни и значителни по количество ще са в отделни райони от Южна и Източна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад; ще е умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°, съобщиха от НИМХ.
В планините ще е облачно с валежи от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – от сняг. След обяд валежите ще започнат да спират и облачността в масивите от Западна България ще се разкъсва. Ще духа силен до бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието ще е облачно и дъждовно, на места валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури, както и температурата на морската вода ще бъдат 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Meteo Balkans: Внимание!
