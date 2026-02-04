Сподели close
На първо четене в зала със 110 гласа "за", 14 "против" и 57 "въздържал се" народните представители приеха промените в Закона за туризма. Вносители са народният представител от "БСП-Обединена левица" Десислав Тасков и група народни представители, предаде репортер на ФОКУС. 

В рамките на дебатите присъстваше и министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош поздрави социалистите за внесения законопроект.

"Най-сетне след 5 години някой се погрижи за българските пътуващи хора", каза той.

Какво предвижда законопроектът? 

Със законопроекта се цели да се гарантира ефективна защита на потребителите, закупили туристически пакет, в случай на несъстоятелност на туроператор, като защитата обхваща всички предвидими плащания, включително разходите за репатриране. В мотивите към проекта е посочено, че туроператорите трябва да осигуряват обезпечение в размер, достатъчен за възстановяване на всички суми, заплатени от пътуващите. Според вносителите към момента предоставяното обезпечение е недостатъчно и при необходимост не може да покрие тези плащания.

Проектът за изменение и допълнение на Закона за туризма предвижда туроператорите, вписани в регистъра по закона, да предоставят гаранции при несъстоятелност не само чрез задължителната застраховка "Отговорност на туроператора", регламентирана в действащото законодателство, но и чрез банкови гаранции, както и чрез участие във финансирането на Туристически гаранционен фонд.