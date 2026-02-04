Нови гаранции за туристите минаха на първо четене в парламента
© ФОКУС
В рамките на дебатите присъстваше и министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош поздрави социалистите за внесения законопроект.
"Най-сетне след 5 години някой се погрижи за българските пътуващи хора", каза той.
Какво предвижда законопроектът?
Със законопроекта се цели да се гарантира ефективна защита на потребителите, закупили туристически пакет, в случай на несъстоятелност на туроператор, като защитата обхваща всички предвидими плащания, включително разходите за репатриране. В мотивите към проекта е посочено, че туроператорите трябва да осигуряват обезпечение в размер, достатъчен за възстановяване на всички суми, заплатени от пътуващите. Според вносителите към момента предоставяното обезпечение е недостатъчно и при необходимост не може да покрие тези плащания.
Проектът за изменение и допълнение на Закона за туризма предвижда туроператорите, вписани в регистъра по закона, да предоставят гаранции при несъстоятелност не само чрез задължителната застраховка "Отговорност на туроператора", регламентирана в действащото законодателство, но и чрез банкови гаранции, както и чрез участие във финансирането на Туристически гаранционен фонд.
