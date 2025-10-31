Нови ограничения по АМ "Тракия" заради ремонти
©
На 4 и 5 октомври ще се работи при 335-и км на магистралата в посока София. Ще бъде затворена активната лента и движението ще се извършва в изпреварващата.
От 5 до 9 ноември ремонт на настилката ще се изпълнява в отсечката между 331-и до 334-и км в платното за София. Движението ще се извършва в изпреварващата лента, като активната и аварийната лента ще бъдат затворени.
Участъците ще бъдат сигнализирани и обезопасени с пътни знаци.
Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват правилата за движение, ограничението на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
Още по темата
/
286 шофьори с превишена скорост заснеха за по-малко от три часа при ремонта на АМ "Тракия" между Пазарджик и Пловдив
29.05
Министър Цеков: Магистрала "Хемус" се строи от 50 години, трябва още една лента на АМ "Тракия"
19.09
Ядосан шофьор се обърна и към русите момиченца, които не могат да си позволят и едната гума на подарените им джипове
04.06
Още от категорията
/
Явор Куюмджиев: Национализация на българските активи на "Лукойл" е възможна, но това би било невероятен удар върху имиджа на страната
19:12
Румен Гълъбинов: Няма основание да смятаме, че положението с държавния бюджет е бедствено както за тази година, така и за следващата
18:56
Вицепрезидентът: Мнозина днес имат неблагоразумието да смятат, че историята започва от тях, като отричат всичко преди
16:50
Ако разпределим златните резерви на страната, на всеки българин ще се паднат малко над 6 грама
15:35
На първо четене: Депутатите приеха проекта за спирането на износа на дизел и авиационно гориво
14:59
Фармацевти признаха: Има хора, които поставят "петно" върху целия сектор и налагат регулаторът да разследва дейността им заедно с ДАНС
14:42
МЕЧ иска спешно изслушване председателя на ДАНС, премиера и ресорните министри за ситуацията с горивата
13:50
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.