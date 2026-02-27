Нови още по-мистериозни подробности изплуваха покрай смъртта на тримата рейнджъри на Околчица
Мястото се намира на около 7 км от отбивката за връх Вола. Пътят е силно компрометиран – кал, сняг и прекъсвания на стария римски път правят преминаването изключително трудно.
Поляната, където е бил паркиран кемперът, е обградена от възвишения и има стратегическа видимост от няколко точки.
Овчарят Николай Ангелов, който пръв е открил кемпера, действително е трябвало да се отдалечи заради липса на мобилен сигнал, за да подаде сигнал на 112.
На около километър преди самата поляна е поставен дървен кръст върху стара метална тръба.
Според свидетелски показания той се е появил след откриването на кемпера. Около него храстите са подкастрени, а основата – внимателно подравнена.
Директорът на Регионалния исторически музей – Враца Георги Ганецовски е изразил мнение, че символът има характеристики, които напомнят на нетрадиционна религиозна символика.
Това поражда редица въпроси, сред които: "Кой е поставил кръста?", "Има ли връзка с трагедията?" и "Дали е просто мемориален знак или нещо повече?"
Към момента няма официална информация, която да свързва символа с престъплението.
На по-малко от 2 км от поляната има трудно забележима отбивка, която води до малка хижа в закътана долина. Сградата е изградена преди десетилетия от местен жител. Днес тя се използва от ловна дружинка и разполага с печки на дърва, вода от каптаж и базово осветление с акумулатор.
По информация от местни жители хижата се посещава основно в неделя. Няма публични данни, които да свързват мястото с разследването.
Разследването по случая продължава. Няма официално потвърждение за връзка между кръста, хижата и престъплението.
Районът остава труднодостъпен и с ограничена комуникация. а всички допълнителни интерпретации към този етап са хипотетични, пише bulnews.bg.
Припомняме, че трима мъже бяха открити убити край хижа в района на прохода Петрохан - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Стана ясно, че е имало връзки на жертвите с неправителствена организация. Мъжете са свързвани с НПО, регистрирано през 2022 г., което е действало в защитени територии и е подавало сигнали за нарушения.
Организацията е подписала рамков меморандум за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите, когато министър е бил Борислав Сандов.
След убийството Ивайло Калушев бе обявен за издирване, като се считаше за ключов човек, свързан с трагедията. Според разследващи той е изпратил съобщение на майка си преди случая, в което моли за прошка и твърди, че чутото за него не е вярно. Освен него полицията издирваше и 23-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев.
Телата на тримата бяха открити в кемпер близо до връх Околчица във Врачанския балкан. По-късно от прокуратурата дадоха обширен брифинг, на който бяха показани кадри преди трагедията. Установено е било още, че във въпросната хижа "Петрохан" е имало религиозна литература.
