Нови седем случая на морбили в страната, с тях общият брой на случаите става 80. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването на сайта си, цитирани от Ruse24.bg.

Новозаразените са в областите Враца и Плевен.

Припомняме, че преди дни служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски подчерта, че основната причина за разпространението е ниският имунизационен обхват. Той уточни, че почти всички диагностицирани са лица без поставена ваксина.

Той допълни, че страната разполага с достатъчно количества ваксини и медикаменти, като се очаква вълната на новозаразени да започне да затихва при повишаване на имунизациите.

Какво представлява морбили и как се предава?

Морбили (дребна шарка) е остро инфекциозно заболяване, характеризиращо се с обща интоксикация, възпаление на лигавицата на горните дихателни пътища, характерен кожен обрив и често настъпващи усложнения, посочват на сайта си от Столичната регионална здравна инспекция.

Морбилният вирус се отделя във въздуха при говор, издишване, кихане, кашляне и плач. Обикновено заразяването с морбили се осъществява при близък, непосредствен контакт - на разстояние 1-2 метра, в закрити помещения, транспортни средства, училища. Вирусът прониква през лигавицата на горните дихателни пътища и конюнктивите. Инкубационният период е средно 12-14 дни.

В България имунизацията срещу морбили е задължителна и трябва да бъде направена на 13-месечна възраст и в годината на навършване на 12-годишна възраст на детето.