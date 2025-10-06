Нови стипендии за учениците, ето кой може да се включи

© Американска фондация за България обяви конкурс за стипендии за учебната 2025/2026 година за ученици от 9. до 12. клас с отлични постижения и изявени интереси в областта на математиката и природните науки, хуманитарните и чуждите езици, както и изкуствата.



По програмата се предоставят 10-месечни стипендии в размер на 500 евро. Те ще се изплащат на две части – през първия и втория учебен срок. В областта на изкуствата могат да кандидатстват само ученици от специализираните училища по изкуства, които трябва да представят и творби на тема "Моята представа за България“ и "Моята представа за Америка“.



Необходими документи за участие са писмо за кандидатстване, автобиография, контактна информация, снимка, две препоръки, план за работа за учебната година и копия от оценки, дипломи и грамоти. Подробна информация за документите е налична в секция Стипендии в средното образование.



Документите за всички дисциплини, с изключение на изящни и приложни изкуства, се изпращат по електронен път на office@afbulgaria.org.