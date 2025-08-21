Новини
Новите и опасни методи, използвани от трафикантите, които учудват дори опитните полицаи
Автор: Емануела Вилизарова 13:41
© МВР
През първите осем месеца на годината служителите по борба с наркотиците в Румъния са конфискували около два тона кокаин, хероин, канабис, екстази и метамфетамин. Това е значително повече в сравнение с миналата година, когато за 12 месеца бяха иззети близо един тон.

Въпреки успехите, пред властите стоят нови предизвикателства – трафикантите стават все по-изобретателни и използват модерни методи за прикриване на пратките. Според високопоставен служител, работил под прикритие, престъпните мрежи разполагат с тайни лаборатории, камиони, лодки и дори наемат топ-химици. Често в престъпната дейност биват въвличани млади хора, които започват като потребители, а след това преминават към разпространение или логистична подкрепа.

Един от новите методи е т.нар. "скрито доставяне“ – наркотиците се оставят предварително на определени места, а клиентите получават инструкции чрез криптирани приложения, без директен контакт с дилъра. В затворите също е установен нов начин на трафик – писма, импрегнирани с психоактивни вещества, които се използват директно за пушене.

Престъпниците крият наркотици в тор, кафе, замразени плодове, кафе машини и дори бойлери. При големи пратки, като тази със 40 тона органичен тор, наркотиците се смесват с други вещества и после се извличат с помощта на специалисти. Това разказва полицаят, работил под прикритие в някои от най-големите мрежи за трафик на хора в Румъния пред Digi24.

Сериозен проблем за властите са и новите психоактивни вещества – синтетични дроги, създадени в лаборатория, които имитират ефектите на познати наркотици, но с променена химическа формула, така че първоначално да не попадат в списъка със забранени вещества. Често минават месеци, преди те да бъдат идентифицирани и официално забранени.






