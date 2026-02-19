Associated Press, Reuters, ABC News подчертаха, че новият служебен кабинет, в лицето на Андрей Гюров, ясно е заявил прозападната ориентация на малката балканска страна. Новият министър-председател на България потвърди в четвъртък, че прозападната ориентация на страната му е "основна ценност“ и стратегически ангажимент, докато тя се подготвя за изборите през април.
В изказване пред Народното събрание, след като той и министрите му положиха клетва, Андрей Гюров заяви, че България ще подкрепи усилията за постигане на траен и справедлив мир в Украйна. Той посочи, че правителството ще работи в тясно сътрудничество със своите съюзници в Европейския съюз и НАТО.
"България принадлежи към демократичните държави и ще защитава тази позиция, като бъде предсказуема, поддържа икономическа стабилност и защитава демократичния ред“, заяви Гюров.
50-годишният икономист Гюров е бил заместник-управител на българската централна банка от 2023 г. Той е бил и депутат и парламентарен лидер на "Продължаваме промяната“ в парламента.
Назначаването му дойде след като предишната управляваща коалиция, водена от центристката партия ГЕРБ, подаде оставка в края на 2025 г. след национални протести, предизвикани от общественото недоволство.
Сривът помогна да се проправи пътят за нови избори – осмите от април 2021 г. насам – които според анализатори биха могли да увеличат броя на местата, заемани от националистически и проруски групи.
Новият временен (служебен) министър-председател ще бъде подкрепен от кабинет от експерти в основните си задачи за осигуряване на честни и прозрачни избори и възстановяване на общественото доверие в институциите.
Гюров призова българите да отидат до урните на 19 април и "да не позволят гласът им да бъде превърнат в инструмент, служещ на чужди интереси“.
"Новото правителство в България потвърди прозападната ориентация на малката балканска страна": Западните медии за кабинета "Гюров"
©
Още по темата
/
Драгомир Драганов свиква консултации за определяне състав на Районна избирателна комисия - Русе
16:42
Гюров каза "Да" на ЦИК
15:13
Манол Генов предаде поста на Юлиян Попов и му пожела "да отключва с мъдрост и да заключва с увереност"
15:09
Образователният министър при приемане на поста: Най-важното е да запазим спокойствието и предвидимостта в системата
13:37
Още от категорията
/
Посолството на САЩ за американските самолети на летище "Васил Левски": България оказва подкрепа за предварителното разполагане на въздухоплавателни средства на САЩ, с цел провеждане на обучение
13:17
Експерт: 1 февруари е денят, в който започва бюджетната процедура за следващата година – 2027 г., а ние сме в ситуация на удължителен бюджет за тази
12:22
Проф. Станимир Карапетков: Експертизата по делото "Сияна" е изготвена по "най-съвременна методика"
09:35
Калин Стоянов: Новият служебен кабинет "Йотова-Сорос-Петрохан" направи опит да потули този огромен педофилски скандал
09:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.