Нужно ли е всеки месец да се ходи при джипито с рецептурната книжка за лекарствата за месеца?
© Фокус
От 01.07.2021 г. на здравноосигурените лица се издават само електронни рецептурни книжки (ЕРК) и хартиените рецептурни книжки излязоха от употреба, обясняват експертите от НЗОК, цитирани от "Фокус".
С въвеждането на ЕРК и електронната рецепта не отпада регламентираното задължение по чл. 46, ал.1 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 година, съгласно който лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели се предписват след извършен преглед/консултация от лекаря, което се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на здравноосигуреното лице, категорични са от НЗОК.
Още от категорията
/
Актьорът Стефан Попов: Бой до дупка, докато не се превърнем в европейската държава, за която всички мечтаем
09:38
Младите лица на протеста: Битката тепърва започва, ако има предсрочни избори, ние ще им го направим изключително трудно
09:38
Пенсионери: За първи път виждаме тази банкнота, магазинерите несъзнателно ще опитат да ни излъжат
30.11
Работодател: Единственият възможен ход за мен е да вдигам цените, но така никак не ми става спокойно на душата
30.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Изтеглят Бюджет 2026
14:02
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.