двата случая на липсващи суми в евро в личните сметки в интернет банкирането на банката.
От банката реагираха бързо и съобщиха за медията ни, че който има проблем с банкирането е необходимо да се свърже с Контактния център. От институцията обясниха, че не става въпрос за системен бъг.
Един от потърпевшите разясни пред ФОКУС, че след подадения сигнал към медията ни и разговор с ОББ, банката е направила съответната проверка и е дала консултация на клиентите. Оказа се, че казусът е свързан с неосчетоводени плащания. От институцията съобщиха още, че до 5 януари такъв тип неуредици ще бъдат изчистени и клиентите не бива да се притесняват.
ОББ обясни проблема с онлайн банкирането
