ОББ се обърна към клиентите си по темата с еврото
Внасянето може да се извърши на каса в клон на ОББ – без ограничение на сумата, както и на банкомат с депозитна функция – съгласно дневните лимити. Кампанията важи само за вноски, извършени от титуляра по собствените му сметки и не се прилагат за вноски от трети лица. Не се включва внасяне на монети.
В периода клиентите ще могат без такса да продължат да внасят банкноти в лева по всички лични сметки и депозити на физически лица, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи.
Това е второто поредно удължаване на срока на кампанията, като данните на банката показват сериозен интерес от страна на физическите лица към предоставената им възможност. Отчетен е ръст от около 30% в сравнение с периода преди кампанията, както и около 70% увеличение на средните обеми на вноски спрямо предходния период.
Данните на БНБ към края на месец септември също показват, че българите откликват на информационните кампании от страна на търговските банки и възможността за внасяне на левове без такса, като броят на левовете в обръщение е намалял с 10% или с около 3 млрд.
Инициатива на ОББ е част от последователната политика на най-голямата банка по активи в страната за подобряване на условията на обслужване на нейните клиенти и в подкрепа на подготовката на България за плавно и успешно присъединяване към еврозоната
