Бързо производство за престъпление срещу политическите права на гражданите е образувано в РУ-Разград. Инцидентът от днес - 19 април в село Благоево, където полицейски служител е забелязал от паркиран лек автомобил една жена е предала 50 евро на друга. При последвалите процесуално-следствени действия е открит списък с имената на 40 души.

До момента в изборния ден в ОДМВР-Разград са постъпили 12 сигнала, по които полицията работи. Повечето касаят нерегламентирана агитация, опити за купуване на гласове или пречки при упражняване правото на вот. Така общият брой сигнали достигна 48. Образуваните производства са 11 – десет досъдебни и едно бързо. Съставени са 64 протокола за предупреждение по чл.65, ал.1 и 2 от ЗМВР.