Внимание! Крадците шетат предколедно! Полицията предприема превантивни мерки във връзка с коледните и новогодишни празници. В ОДМВР-Разград е създадена организация за засилено полицейско присъствие около обектите и местата, където се провеждат тържества и празнични прояви; в районите на коледни и новогодишни базари, автогари, църковни храмове и др.Обикновено в разгара на предколедното пазаруване се увеличават случаите на джебчийски и домови кражби. Струпването на хора в големите търговски обекти, по спирки и по базари дава зелена светлина на крадците.Най-често става въпрос за престъпни групи, които шетат по магазините и търсят разсеяни клиенти с пари в брой. Тяхна мишена са дамските чанти и портфейли. Джебчиите имат няколко различни тактики, но най-често срещаната е отвличане на вниманието чрез някакъв умишлен инцидент - счупване на нещо или скандал.По Коледните и Новогодишните празници много от хората ще гостуват на свои близки и познати в други населени места. По празниците домовете им ще останат празни и същевременно уязвими за набезите на крадците.Ако ви се наложи да отсъствате от дома си в празничните дни, обърнете се към близки, роднини и приятели да го наглеждат. В случай на установена интервенция нека те да се обаждат на дежурните в ОДМВР-Разград и Районните полицейски управления. Не оставяйте незаключени входни врати и незатворени прозорци. Дръжте под внимание личните си вещи и ръчен багаж, за да не станете жертва на джебчийска кражба.Не използвайте самоделни взривни устройства или пиротехнически изделия с неизяснен произход, за да не превърнете празниците в трагедия!Бъдете особено предпазливи при обмяна на валута, предлагане на промоционални стоки или обаждания от непознати, за да не станете жертва на измами!Дейността на полицейските служители ще бъде насочена основно към подпомагане и регулиране на движението по пътищата, както и към контрол над водачи с рисково поведение, свързано с неправилно изпреварване, неправилни маневри и отнемане на предимство.Във всички празнични и почивни дни униформените ще контролират строго скоростните режими, няма да допускат управление на автомобили с концентрация на алкохол в кръвта и след употреба нанаркотични вещества, както и от неправоспособни водачи.От 23 декември до 4 януари на територията на ОДМВР-Разград ще се проведат полицейски операции по безопасност на движението. Целта е да се ограничат предпоставките за възникване на пътно-транспортни произшествия и да се гарантира безопасността на движението.Служебните автомобили на полицията ще се движат с включена светлинна сигнализация.