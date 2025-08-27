Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Обезщетенията при пенсиониране – всеки има право, но размерът на сумата е различен
Автор: Десислава Томева 09:01Коментари (0)71
© Фокус
Всеки служител има право на обезщетение при пенсиониране. Размерът на тази допълнителна сума варира.

Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца /2 заплати/. Ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца /6 заплати/.

Разпоредбата на чл. 228 от КТ регламентира, че брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията вкл. обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

В чл. 17, ал. 1 т. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, че в брутното трудово възнаграждение за определянето на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включва допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер. В чл. 15, ал. 1 от наредбата е предвидено, че допълнителните трудови възнаграждения по чл. 11 и 12 са с постоянен характер. За допълнителни възнаграждения с постоянен характер се считат и допълнителните възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време – ал. 2 на чл. 15 от наредбата.

"Фокус", позовавайки се на експертите от МТСП, подчертава че при изчисляване размера на обезщетението при пенсиониране следва да се включи и допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

Още по темата: общо новини по темата: 902
26.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
предишна страница [ 1/151 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
21-годишна жена издъхна след раждане в Русе, близките й обвиняват лекарите в небрежност
21-годишна жена издъхна след раждане в Русе, близките й обвиняват лекарите в небрежност
11:29 / 25.08.2025
Полицията не успя да удържи протестиращите в Русе - нахлуха в болница "Канев"
Полицията не успя да удържи протестиращите в Русе - нахлуха в болница "Канев"
10:00 / 26.08.2025
Бизнесдама: Перфектният работен ден за жената е шест часа с по-дълги почивки и гъвкаво работно време
Бизнесдама: Перфектният работен ден за жената е шест часа с по-дълги почивки и гъвкаво работно време
17:10 / 25.08.2025
Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
13:23 / 25.08.2025
Близките на починалата родилка в Русе разкриха запис с директора на УМБАЛ "Канев"
Близките на починалата родилка в Русе разкриха запис с директора на УМБАЛ "Канев"
21:39 / 25.08.2025
Русенски фолклорен ансамбъл се завърна с три престижни отличия
Русенски фолклорен ансамбъл се завърна с три престижни отличия
14:37 / 25.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:59 / 26.08.2025
Актуални теми
Пребиха жестоко легенда на популярен български клуб
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Изкуствен интелект
Кабинетът "Желязков"
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: