Обикновеният човек, който реши да извади парите от дюшека и ги инвестира, ще пострада
©
Все по-често се говори за вдигане на данъка върху дивидентите. На хартия звучи хубаво – "богатите да плащат повече“. На практика обаче, както обикновено, ще пострада обикновеният човек, който просто е решил да инвестира, вместо да държи парите си под дюшека.
Да си представим, че една фирма има 100 000 лева печалба. Първо плаща 10% корпоративен данък – тоест 10 000 лева. След това, ако собствениците решат да си разпределят останалите пари, плащат още 5% данък дивидент. Крайният резултат – от 100 000 лева остават около 85 500.
Този данък се плаща от акционерите в публични компании, от съсобственици, които не участват в управлението, и от инвеститори. Тоест – от хора, които влагат пари, за да се развива бизнесът. Не от онези, които просто си изплащат заплата или бонус в края на годината.
И тук идва интересното. Повечето собственици на бизнеси, които реално работят в тях, изобщо не си плащат дивидент. За тях е по-изгодно да си пуснат бонус, за който дължат 10% данък общ доход – с пет процента по-малко, отколкото при дивидент. Просто математика.
През 2024 година държавата е събрала 126 милиона лева от данък дивидент. Същевременно бюджетният дефицит върви към 20 милиарда. Всеки може сам да си направи сметката колко "смислено“ е да се вдигне този данък. Нито ще закърпи бюджета, нито ще накара богатите да плачат.
Много просто – ще съберем по-малко. Активността на борсата ще падне, инвестициите ще намалеят, ще се засили сивата икономика, а хората ще търсят начини да изнесат печалбите си в страни, където условията са по-добри. И такива страни има достатъчно: Малта – 0% данък дивидент. Естония – 0%. Латвия – 0%.
Ако някой мисли, че българинът няма да намери начин "да не се прецака“, значи не познава българина. Законна фирма в чужбина може да се направи за 2–3 хиляди долара на година. Толкова струва "да не те скубят излишно“.
Истината е проста – не се събират повече пари от по-високи данъци, а от по-добра бизнес среда. От реформи, от по-малко бюрокрация, от повече предвидимост. Когато фирмите печелят, всички данъци растат естествено.
И нека не забравяме – години наред Лукойл правеше милиарди в България и плащаше нула данъци. Та ние ли ще сме по-глупави? Глупав е онзи, който вярва, че може просто да увеличи данъците и хората ще започнат да плащат повече.
Още по темата
/
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
10:23
Социалният министър с много добри новини за майчинството през втората година, с над 2/3 се увеличават средствата
09:21
Мика Зайкова: По-добре е да нямаме максимален осигурителен фонд, който да произвежда бедни пенсионери
02.11
Атанас Зафиров: Проектобюджетът показва, че правителството успява да съчетае най-доброто от лявата и от дясната политика
02.11
КРИБ: Вървим към румънския сценарий - увеличаване на инфлацията, външните заеми и външния дълг
02.11
Ивайло Вълчев, ИТН: Предстоящото обсъждане на бюджета ще бъде истинският тест за политическа отговорност
02.11
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърна в истински празник на ужаса
01.11
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
01.11
Румен Гълъбинов: Няма основание да смятаме, че положението с държавния бюджет е бедствено както за тази година, така и за следващата
31.10
Още от категорията
/
Лекар за температурата при деца: Смес от нурофен и парацетамол е пълна глупост!И никакъв оцет!
12:04
Празник е!
08:41
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
02.11
Шкварек за скандала във Велес: Демонстрацията на македонската публика е злоба и жлъч, породени от страх и комплекси, а не патриотизъм
02.11
Кого почитаме днес?
02.11
Говорят новите будители: Учителите сме хората, които градят бъдещото поколение и трябва да създадем пълноценни граждани на обществото
01.11
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в България, е "Будител на годината 2025"
01.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Квото Такоа
преди 51 мин.
Много добре го е казал човека. Освен че ще изгонят всички фирми, които плащат данъжи в държавата, друго няма да направят тези идиоти в парламента.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.