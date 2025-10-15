ЗАРЕЖДАНЕ...
Облачно време днес в Русе
©
По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд главно над северозападната част от страната. Ще духа слаб северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температурите ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°. В Русе между 8° и 17, възможни са превалявания.
Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над Стара планина. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.
Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, на много места с превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
14.10
Определени домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
10.10
Дъжд утре в Русе
05.10
Още от категорията
/
Отново студ в България
14.10
Предложение: Бащите на новородено да могат да разсрочат полагащия им се отпуск в рамките на година
14.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.