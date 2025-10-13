Новини
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Облаци и дъжд през новата седмица
Автор: Десислава Томева 08:46
©
Днес над по-голямата част от страната облачността ще е значителна с временни разкъсвания преди обяд на места в Дунавската равнина и централните райони от Южна България. Ще духа слаб, в Северна България и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София - около 16°.В Русе между 10° и 19°.

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра – около 5°.

Над Черноморието сутринта ще бъде предимно слънчево, но още преди обяд облачността ще се увеличи. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 17°-19°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Във вторник облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната и планините - предимно значителна, на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

В сряда и четвъртък на повече места в Източна България и планините ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне и постепенно ще се ориентира от североизток, после от изток.

В петък облачността временно ще се разкъса и ще намалее, сутринта ще е по-хладно. Впоследствие отново ще се заоблачи и след обяд от югозапад ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще се обърне от юг-югоизток и дневните температури слабо и за кратко ще се повишат.

През почивните дни ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Минималните температури ще са по-високи, дневните, с ориентирането на вятъра от северозапад в събота, ще се понижат.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
