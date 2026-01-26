Областният управител обсъди проблемите с електрозахранването в област Видин
По време на срещата бяха коментирани техническото състояние на електроразпределителната мрежа и необходимостта от подобряване на координацията между отговорните институции. Участниците обсъдиха допълнителни превантивни мерки за повишаване на надеждността на електроснабдяването и ограничаване на негативните последици. "Надеждното електрозахранване е ключов фактор за функционирането на домакинствата и бизнеса в XXI век и честите прекъсвания, които създават социални и битови затруднения, трябва да бъдат своевременно отстранявани“, заяви областният управител на Видин по време на дискусиите.
Сред дискутираните теми бяха още проблеми с уличното осветление, качеството на подаваното напрежение за домакинствата, прораснали дървета, амортизирани електрически табла и довеждащ електропровод в селата Цар Петрово, Макреш, Тошевци, Гомотарци, Покрайна, Дреновец, Буковец и Бела Рада. От електроразпределителното дружество увериха, че след оценка на риска поетапно се извършва подмяна с нови усукани изолирани кабели. На местата с ниско напрежение ще бъдат направени необходимите замервания, а през 2026 г. предстои изграждането на нови трафопостове. Представителите на ЕРМ Запад ЕАД апелираха за съдействие при извършването на дейностите по кастрене на дървета, като по график помощ да оказват и представители на общините.
В края на работната среща бе постигнато съгласие за предприемане на засилен контрол, ускоряване на ремонтните дейности и подобряване на комуникацията с граждани при възникнали аварийни ситуации.
