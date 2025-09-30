Облекчават водния режим в Плевен

© В резултат на предприетите спешни мерки за стабилизиране на водоснабдяването и устойчивото управление на водните ресурси, от днес водният режим в Плевен и селищата от водоснабдителна група "Плевен“ се облекчава.



С два часа повече ще се подава вода за питейно- битови нужди към гр. Плевен, гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре, с. Буковлък, с. Опанец, с. Победа и с. Ясен. Водоснабдяването на посочените населени места ще бъде възстановявано от 18,00 часа до 22,00 часа и от до 6,00 часа до 10,00 часа всеки ден.



Като стъпка към стабилизиране на водоснабдяването, "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен предприе в спешен порядък подмяната на компрометирани водопроводи, с цел намаляване на загубите по водопреносната мрежа. След като бяха селектирани най-амортизираните тръбопроводи в гр. Плевен, ВиК операторът рехабилитира тези участъци, които имат пряко влияние върху водоснабдяването на града. Към момента е подменена водопроводната мрежа по ул. “Георги Кочев“, ул. "Рила“, бул. "Димитър Константинов“,



довеждащият водопровод- с. Ясен, както и в ж.к. "Дружба“ -1, в близост до ОУ "Св. Климент Охридски“. Извършва се и реконструкция на водопроводна мрежа на ул. "Яне Сандански“.



Допълнително бяха предприети в спешен порядък съвместни действия на ВиК- Плевен и "Напоителни системи“ за почистване на рововете за изкуствено подхранване на шахтовите кладенци "Долна Митрополия“. В резултат на това водните количества, добивани от регионалните водоизточници- кладенци "Долна Митрополия“, са удвоени в сравнение с месец август и от 120 литра в секунда в момента постъпват 240 литра в секунда. В експлоатация е пуснат и реконструираният "Ясенски канал“, който ползва вода от река "Дъбнишка бара“.



В резултат на увеличеното подхранване на шахтовите кладенци във водопроводната система на ВиК- Плевен ще влизат близо 40 литра в секунда допълнително.



Ще продължат и проучванията на алтернативно допълнително или резервно водоснабдяване в град Плевен и селищата от областта. Към постоянните мерки за подобряване на водоснабдяването остават и проверките за установяване на нерегламентирано ползване на вода.