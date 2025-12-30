Министерският съвет одобри промени в подзаконовите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, с които нормативната уредба се привежда в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България и Националния план за въвеждане на еврото. Целта е осигуряване на плавен и предвидим преход към новата валута в сферата на образованието и науката.От 1 януари 2026 г. страната ни ще приеме еврото като официална валута, а това налага всички нормативни документи, в които се използват левови стойности, да бъдат превалутирани в евро. Промените имат за цел да осигурят яснота и предвидимост за всички участници в системата - ученици, студенти, преподаватели, учени и администрация. Те гарантират, че всички плащания, такси, стипендии и финансирания ще се извършват в евро, без това да влияе върху реалната им стойност.С днешното решение правителството измени Наредбата за финансирането на институциите в предучилищното и училищното образование, Правилникът на Фонд "Научни изследвания“, Правилникът за прилагане на Закона за развитие на академичния състав, Постановление за минималните академични заплати и за стипендиите на ученици и студенти, таксите за акредитация и лицензиране на образователните институции и др.Измененията касаят единствено смяната на валута и влизат в сила от 1 януари 2026 г., когато еврото ще стане официална парична единица в Република България.