ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Образователният министър увери: Нито едно дете няма да бъде принудено да изучава религия
На въпроса дали часовете за точните науки ще бъдат за сметка на тези за езиците, Вълчев уточни "Ако погледнем в един по-дълъг период, ние постоянно натоварваме учебния план с нови и нови предмети - Увеличихме чуждоезиково обучение, въведохме втори чужд език, гражданско образование, компютърно моделиране, увеличихме профилираната подготовка, и всичко това е за сметка на останалите общооразователни дисциплини. Виждаме най-големите проблеми в точните науки", призна министърът пред bTV.
Причина за това Вълчев изтъкна изкривяванията в гимназиалния етап по отношение на чуждите езици - много голям брой училища са избрали учебни планове с интензивно изучаване на език, без да са езикови гимназии, без след това да учат останалите предмети на чужд език. "Много училища със слаби резултати по математика и природни науки са избрали да приоритизират чуждия език.
Плановете на министерството на образованието са да се ограничат рамковите учебни планове с интензивно изучаване на език в тези училища, които учат след това останалите предмети на чужд език. Това ще зависи от техните образователни резултати. Когато образователните резултати по математика и български език са ниски - нормално да насочиш часовете от разширената подготовка към български език и математика.
На въпроса дали гарантира, че предметът "Добродетел и религии" не влиза в учебната програма само за да се отговори на очакванията на църквата, Вълчев отговори: "Нито едно дете няма да бъде принудено да изучава религия, ще има алтернативна програма. Религия има в почти всички европейски страни, има и европейска препоръка в насърчаването на изучаване на религия, но при определени принципи, свързаност с толерантност, уважение"
3000 училите от началните класове ще преподават "религия".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 39
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гледат мерките на задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
08:54 / 12.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: