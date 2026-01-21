Образуваха досъдебно производство срещу "Кроношпан"
© БТА
С постановление от 21 януари 2026 г. е образувано разследване за това, че на 20 януари 2026 г. във Велико Търново е било попречено на директора на РИОСВ да изпълни служебните си задължения, свързани със спиране на производствена дейност на търговското дружество "Кроношпан“ . Деянието се разследва като престъпление по Наказателния кодекс, информира NOVA.
Досъдебното производство е започнало след постъпило писмо от РИОСВ – Велико Търново, в което се посочва, че "Кроношпан“ не е изпълнило наложените му принудителни административни мерки, въпреки установени от Инспекцията нарушения и издадена заповед за спиране на дейността.
Наблюдаващият прокурор е дал незабавни указания по разследването, което се провежда под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Велико Търново. Предстои извършването на необходимите процесуално-следствени действия, след което ще бъде взето решение за евентуално привличане на конкретно лице към наказателна отговорност.
Още по темата
Още от категорията
/
Сплашване заради сигнал за купуване на гласове: Мъж бе пребит от бивш кмет и сина му в Старозагорско?
20.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.