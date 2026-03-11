Атанас Запрянов, публикувано в Регистъра за обществени поръчки.
Общата прогнозна стойност на поръчката е 21 044 773,84 евро.
В края на 2025 г. Запрянов отбеляза, че по план изтребителите F-16 ще постигнат оперативна готовност през 2028 г., а дотогава трябва да бъдат поддържани самолетите МиГ-29.
Обществената поръчка за ремонт на двигатели за самолети МиГ-29 е прекратена
