Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка
Към момента в Съвета има 11 членове, като всички се оттеглят.
"Ние сме били винаги на среща и винаги сме давали компетентните си мнения. Това е извършено от целия този орган Обществен съвет на абсолютно доброволни начала", коментира проф. Иван Литвиненко, който бе председтаел на Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница.
И допълни: "Това, което ние многократно сочехме е не просто, че трябва да се изгради болница, но тя трябва да се насити със съдържание. Тук поставяхме въпроса за юридическия статут на тази болница, как тя да заработи, как тя да бъде финансово осигурена, защото е ясно, че такава огромна структура при начина на заплащане по пътеки няма как да функционира".
Основна причина за решението е липсата на комуникация с Министерство на здравеопазването и компанията по изграждането на лечебното заведение. От Съвета споделят, че за някои неща научават единствено през медиите.
"Давахме ясни знаци, че трябва още от първите дни да се започне работа за осигуряване на персонал на тази болница. Да се види кои хора, какви структури и колко специалисти по здравни грижи са достатъчни и няма да нарушат други функционалности в страната. Това трябваше да бъде започнато като подготовка, а ние не виждаме стъпки, въпреки че многократно сме го поставяли и сме давали идеи как това може да стане. Виждаме, че не се прави това, което ние очакваме", каза още професорът.
Проф. Литвиненко споделя, че настъпва етап от развитието на проекта, който изисква компетенции по отношение обществени финанси, проектиране и архитектура. Той посочва, че в колективът изначално липсват кадри. При задаване на искане за включване на подобни кадри, отговор липсва.
"За някои неща научаваме от медиите, а в крайна сметка ние сме тези, които трябва да гарантират прозрачността на процеса. Последно ни беше отказано да имаме достъп до това, което ще се представи като задание за конкурса за проектиране. Ние ще го научим тогава, когато стане достъпно за всички. Тоест, в момент, в който ние нямаме възможност да реагираме на каквито и да било неточности, а ние смятаме, че това именно е наше задължение", сподели той.
