ЗАРЕЖДАНЕ...
Общините ще получават обезщетения за безплатните пътувания два пъти годишно
©
На общините се предоставя възможност в четвъртото тримесечие да прехвърлят средства за компенсации между различни категории пътувания, в рамките на определения им общ лимит. Също така се отстраняват неясноти в реда за отчитане на превозните документи, издавани на някои групи правоимащи.
Целта на измененията е да се осигури по-справедливо, прозрачно и ефективно разпределение на публичните средства, предназначени за компенсиране на превозвачите при предоставяне на безплатни автобусни пътувания и пътуванията с намалени цени за определени категории пътници.
Промените се въвеждат с приетото изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.
Още по темата
/
Наши министри заминават на неформално заседание в Копенхаген, ще обсъждат защитата и възстановяването на украинската култура
15:17
Министъра на правосъдието ще организира подбора на трима кандидати за европейски прокурор от България
15:13
Зам.-министърт на транспорта: България работи с Румъния и Гърция по общи проекти, които предложи за европейско финансиране
28.10
Министър Георгиев за борбата с имотната мафия: Проверени са 80 нотариуси, при 8 от тях има нередности
24.10
Желязков: България е твърдо ангажирана с противодействието на споделените заплахи, които засягат Югоизточна Европа
22.10
Зам.-министър Дановски: Стратегическите ни активи вече ни позиционират като изгряващ иновационен център
22.10
Още от категорията
/
Дали важи и за Българя? Румъния официално потвърди съкращаването на военния контингент на САЩ в Европа
15:35
Според Евростат България е с една от най-ниските цени на електроенергията в ЕС, но къде сме по покупателна способност?
13:31
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.