След подаден сигнал от граждани в гр. Септември, област Пазарджик, че общински съветник плаща по 25 евро, за да се гласува за определена партия беше проведена полицейска операция. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев.При операция открита сумата от 5 440 евро, заедно със списъци с имена и суми срещу всяко от тях."В хода на операцията в търговски обект, собственост на общинския съветник, беше установен мъж, който раздава парични средства. Той е безработен и няма доказани източници на доход.В ход са множество полицейски операции на територията на цялата страна", обяснява той.