Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Общопрактикуващ лекар: Няма къде да запишете детето си в момента. Изключително голям е проблемът с новородените 
Автор: Екип Ruse24.bg 14:48Коментари (0)74
© NOVA NEWS
Държавата се ангажира да гарантира равен достъп до здравни услуги за всички граждани, независимо къде живеят. Това е записано в стратегия, представена от здравния министър доц. Силви Кирилов. Предложените мерки включват въвеждането на стимули за млади хора да избират професиите в сектора, създаването на условия за работа в малките населени места и предоставянето на подкрепа на общопрактикуващите лекари в отдалечените райони. Може ли тези идея да заработи на практика коментира д-р Георги Миндов - също общопрактикуващ лекар, но в столицата. 

“Аз като един по-стар кадър от 2000 година си спомням, че тогава, когато започна реформата, имаше подобна кампания да се заселва с лекари в труднодостъпните и отдалечените места. Даваха се стимули, обзавеждаха се амбулатории, оборудваха се. Тогава имаше огромно количество лекари", разказва пред NOVA  NEWS д-р Миндов.

По думите му има добри намерения в това, което се прави, но въпросът е там, че младите специалисти не искат да работят по тези труднодостъпни места. “В разговорите, които съм провеждал с тях, никой не е изявил желание по ред причини. Единствено хора в пенсионна възраст, които искат да живеят някъде на село и да си изкарат там остатъка от трудовия и жизнения цикъл, са склонни да работят на такова населено място".

Според д-р Миндов причините не са само финансови, но и нормативни. “Примерно, аз мога да обслужвам няколко населени места, без да излизам от кабинета си, по принципа на телемедицината. Но тази наредба, която излезе преди месец или два, издава такива инструкции, такъв набор от хардуерни и софтуерни изисквания, че те са непостижими. Страхотни неща, които аз няма как да постигна. По този начин така станаха нещата  с телемедицината, че достъпът до тази система ще бъде много ограничен", коментира той.

По думите му в София не достигат поне 1000 общопрактикуващи лекари. 

“Няма къде да запишете детето си в момента. Изключително голям е проблемът и с новородените. Не защото хората не искат, а защото тези практики са малко. Родителите на децата са освободени от таксата, но лекарите са пренатоварени. Проблемът не е само в отдалечените места, а и в големите урбанизирани центрове", допълни той.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
12:06 / 10.09.2025
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
20:49 / 09.09.2025
Миглена Ангелова скочи на лекарите
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Зам.-министърът на МВР за случая в Русе: Шефът на русенската полиция е реагирал нормално
Зам.-министърът на МВР за случая в Русе: Шефът на русенската полиция е реагирал нормално
21:38 / 09.09.2025
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
21:11 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
Първият учебен ден
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Войната в Украйна
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: