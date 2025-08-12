Обсъдиха какви ще са ефектите от еврото върху природните ресурси и туризма 

© МОСВ "Задължени сме да показваме в пълния им блясък природните съкровища на България, а въвеждането на еврото ще даде възможност за по-добро развитие на политиките в екологията и туризма. Туризмът придобива сериозна добавена стойност за икономиката, когато се развива чрез изпълнението на зелените политики, зададени от новите европейски директиви и регламенти“. Това каза заместник-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов при откриването на панелна дискусия на тема "Еврото, околната среда и устойчивият туризъм: Нови хоризонти в обща валута“, която се проведе днес в сградата на МОСВ.



Форумът се организира по инициатива на министрите на околната среда и водите Манол Генов и на туризма Мирослав Боршош с експертната подкрепа на Министерството на финансите и премина с участието на представители на Националния борд по туризъм и кметове на общини, които провеждат активна политика по развитие на устойчив туризъм. В дискусията бяха обсъдени ефектите от въвеждането на еврото върху развитието на устойчив туризъм и същевременно опазването на природните ресурси.



"Аз съм горещ привърженик на икономическия модел за развитие на държавата на основата на нейните конкурентни предимства. Всяка страна полага усилия да заложи приоритетите си, така че да няма аналог в конкурентна среда с другите. Това става чрез законодателни и административни подходи, чрез усилията на обществото и експертите, както и с устойчив подход“, заяви зам.-министърът. Според него България има възможности да се покаже като член на европейската общност с устойчив подход. Страната ни е с видим прогрес по отношение на местата за къпане – от 103 плажа, включени в доклада за целите за устойчиво развитие на ООН, преди 15 години 45% са били в добро и отлично състояние, а днес 95% от отговарят на тези критерии. През последните 10 години има и видима тенденция все повече български общини и зони да са с добро качеството на въздуха.



Заложените инвестиции по Програма "Околна среда“ в настоящия програмен период за мерки в градска среда са за над 110 млн. лв., за опазване на биоразнообразието – над 300 млн. лв., за качество и опазване на водите инвестициите надхвърлят 1 млрд. лв. "Ако се взимат правилните решения, това ще донесе добавена стойност и за българския туризъм. Така чрез въвеждането на еврото ще покажем силен кумулативен ефект за това как, съчетавайки екологичните и климатичните политики с добра финансова платформа, можем да постигнем много“, подчерта пред аудиторията заместник-министър Костадинов.



В поздравителен адрес до участниците в дискусията министър Мирослав Боршош заяви, че на фона на глобалните предизвикателства секторът остава ключов двигател на икономическо развитие и културно сближаване и допълни: "Влизането в еврозоната е стратегическа възможност за утвърждаване на България като достъпна, сигурна и устойчива дестинация. Намаляването на транзакционните разходи, отпадането на валутния риск и предвидимостта на цените ще улеснят пътуванията от ключови пазари и ще стимулират инвестиции в устойчиви туристически обекти. Единната валута означава свързаност. Това е шанс българският туризъм не да догонва, а да се нареди сред водещите на европейската туристическа карта“.



Министър Манол Генов също се обърна с послание към участниците в дискусията: "Въвеждането на еврото не е само икономическа реформа, а стратегически шанс да обединим финансовата стабилност с грижата за природата. Нашите планини, плажове и минерални извори са богатство, което няма еквивалент и трябва да се развива по начин, гарантиращ опазването му за бъдещите поколения. С интегрирането на екологичните политики в рамките на единната валута ще създадем нови възможности за устойчив туризъм, който носи полза и за икономиката, и за хората“.



По време на дискусията заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева припомни, че с приемането на България в Шенген се отвори широко вратата за развитие на туризма. За периода януари-май 2025 г. са отчетени близо 2 млн. туристи с над 6 млн. нощувки. "Приемането на България в еврозоната е още една възможност за изграждане на нова идентичност на страната в европейски и глобален контекст. Ефективното управление на туризма изисква съгласувани усилия за балансирано развитие, бюджетна рамка и по-добра свързаност между държавите“, коментира заместник-министър Георгиева. Тя изтъкна, че в дългосрочен план ефектът от приемането на еврото ще се изразява в по-добра интеграция в европейските мрежи, стимулиране на предприемачи, разширяване на пазара на занаятите и на биохраните и повишена конкурентоспособност на туроператорите.



От своя страна заместник-министърът на финансите Методи Методиев подчерта ключовите икономически и екологични ползи от предстоящото присъединяване на България към еврозоната. Той заяви, че туризмът и транспортният сектор ще бъдат сред най-пряко облагодетелстваните от приемането на еврото. Сред основните ползи заместник-министър Методиев посочи по-лесната съпоставимост на цените и отпадането на необходимостта от валутна обмяна, което ще улесни туристите и ще ни направи по-привлекателна дестинация.



"Интеграцията в еврозоната ще засили позициите на България като надеждна и модерна туристическа дестинация“, каза още Методи Методиев. Той изтъкна, че очакваният ръст на туристите ще наложи по-сериозни инвестиции в сектора, особено по отношение на устойчивостта. По думите му, инвестициите в опазване на околната среда ще бъдат ключови, тъй като природните дадености на страната, които са основен актив на туристическия сектор, са уязвими и изискват отговорно и устойчиво управление. Заместник-министър Методиев добави, че въвеждането на еврото ще насърчи повече посещения от платежоспособни туристи от еврозоната, което ще изисква повишаване на качеството на услугите и ще създаде условия за нови инвестиции в туристическата инфраструктура.



В заключение той беше категоричен, че членството на страната ни в еврозоната само по себе си не е гаранция за икономически успех. "За да се реализират пълните ползи, всеки сектор трябва да работи в посока повишаване на конкурентоспособността и качеството на предлаганите услуги. Еврото е инструмент, който можем да използваме като държава, администрация и бизнес, за да ускорим устойчивия икономически растеж и да подобрим благосъстоянието на българските граждани“, подчерта заместник-министър Методиев.



Растежът на туризма ще наложи да се направят повече инвестиции в пътна инфраструктура, пречиствателни станции за отпадни води и подобряване на ВиК мрежата, за подготовка на кадри в сферата на туризма с цел повишаване качеството на услугата, както и за опазване и реклама на природните и културните дадености в регионите – около това мнение се обединиха по време на дискусията кметовете на Кюстендил Огнян Атанасов и на Царево Марин Киров.