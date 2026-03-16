Иван Христанов проведе работна среща с представители на неправителствения сектор, ангажирани с хуманното отношение към животните. По време на дискусията бяха обсъдени ефективните механизми за превенция на насилието и необходимостта от засилен институционален контрол. Основната цел на разговора бе установяването на открит диалог за ограничаване на случаите на жестокост чрез по-добра координация и превантивни политики.
Участниците в срещата коментираха и конкретни предложения за подобряване на взаимодействието между държавните органи и неправителствения сектор, както и методи за повишаване на обществената чувствителност към проблемите на животните. Акцент бе поставен върху разработването на устойчиви решения, които да гарантират реална защита и хуманно отношение в дългосрочен план.
Министър Христанов изрази недоволство от законодателните промени, приети след протестите в началото на 2025 г., и подчерта необходимостта от изграждането на по-добра йерархия на наказанията. Той пое ангажимент да обсъди с министъра на правосъдието Андрей Янкулов въпроса с разпространението на материали с пострадали животни, като заяви, че ще изпрати официално писмо с исканията на организациите до Министерството на правосъдието.
В края на дискусията присъстващите се обединиха около извода, че тясното партньорство между институциите и гражданското общество е единственият път към утвърждаването на европейски стандарти за защита на животните. Министър Христанов каза в заключение, че Министерството ще продължи активната комуникация с всички заинтересовани страни за изграждането на работещи политики, които да доведат до видими резултати в борбата срещу насилието.
Обсъдиха мерки за защита на животните
© МЗХ
Още от категорията
/
Здравният министър: Повишаването на цените на лекарствата ще се анализира, ще вземем спешни мерки
15:57
НСИ отчита 3,3% годишна инфлация за февруари, над 89% от левовете вече са изтеглени от обращение
12:30
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина Елза Гоева
20:01
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.