ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Обвиниха и задържаха мъж и жена за измама, свързана с отдаване на ваканционен имот под наем в Гърция
Събраните до момента доказателства сочат, че през месец май 2025 г. обвиняемите А.К. и В.П., с цел да набавят за себе си имотна облага са възбудили заблуждение у десетки лица, че могат да резервират апартамент под наем в Република Гърция за почивка през лятото на 2025 г. За целта хората трябвало да преведат като авансово плащане по сметка на чужда банка парична сума, която варирала от 100 до 300 евро. Уговорката била, че преведената от тях сума впоследствие ще им бъде приспадната от крайната цена за наем на имота. След като пострадалите превели парите, обвиняемите спрели да отговарят на обажданията им.
По случая е образувано досъдебно производство за измама, след подаден сигнал от един от пострадалите. Впоследствие по делото са постъпили са сигнали на хора от цялата страна. В хода на разследването е проведена акция на Дирекция "Киберпрестъпност“ - ГДБОП под ръководството на Софийска районна прокуратура, а А.К. и В.П. са задържани.
А. К. е многократно осъждан. Той е привлечен в качеството си на обвиняем за престъпление по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. "б“ НК, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“ от 3 до 10 години.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: