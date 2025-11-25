Окръжна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем 24-годишния Джуней Дюлгеров за тежката пътнотранспортна катастрофа, станала на 24 ноември 2025 г. на Околовръстния път на Пловдив. Според разследването той, управлявайки товарен автомобил – влекач, е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на семейство: 41-годишен мъж, 43-годишна жена и 14-годишно момиче.Катастрофата се разглежда като особено тежък случай, а повдигнатото обвинение е по чл. 343, ал. 4 във връзка с ал. 3, буква "Б“, във връзка с ал. 1, буква "В“, във връзка с чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс.С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, а свидетелството му за управление е било отнето.В хода на разследването са възложени проверки на, търговското дружество, ползвало товарния автомобил, Инспекцията по труда иДържавна агенция "Автомобилна администрация“.В колата на загиналото семейство е пътувало и 7-годишно момиче, което е оцеляло, но се намира в болница в тежко състояние.На 28 ноември 2025 г. Окръжна прокуратура – Пловдив ще внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо Джуней Дюлгеров.По досъдебното производство продължават активни действия по разследването.