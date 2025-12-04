Обвиняемите по делото "Исторически парк" са в Съдебната палата
На 29 ноември Софийският градски съд остави в ареста всичките обвинени по аферата "Исторически парк“. Според събраните доказателства групата е изградила схема на финансова пирамида, въвеждайки в заблуждение различни граждани.
Влогърът Любомир Жечев също чака, за да проследи заседанието за мерките. Преди време той направи разследване за Исторически парк и го публикува своя канал в YouTube.
Според фен група на "Величие" в възникнал спор между Жечев и лидера на партията Ивелин Михайлов.
А по-рано привърженици на "Величие" протестираха пред Съдебната палата в защита на задържаните.
