През първите два месеца на 2026 г. изтича срокът на валидност на над 682 хил. годишни винетки за леки автомобили. От тях около 311 хил. изтичат през януари, а над 371 хил. през февруари.На интернет страницата www.bgtoll.bg от бутона "Проверка на винетка“ след въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, всеки може да провери и получи информация за крайния срок на винетката, независимо откъде е купена – от обекти на Агенция "Пътна инфраструктура“ или в търговската мрежа на партньорите. Статусът може да е "активен“, "с изтекъл срок“ или "неизползван“ в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.Цените на винетките през 2026 г. ще са същите каквито са и в момента. От 1 януари 2026 г. те ще се изписват в евро и лева. Преизчисляването ще се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и няма да изисква допълнителни действия от потребителите. Националното тол управление напомня, че винетка може да бъде купена до 30 календарни дни по-рано, което помага на шофьорите да планират навреме пътуванията си около празниците за посрещане на Коледа и Нова година. При плащане в брой през януари 2026 г. ще бъде възможно плащане както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната европейска валута. Плащанията по електронен път ще се извършват в евро.- Годишна – 49,60 евро (97 лв.);- Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.);- Месечна – 15,34 евро (30 лв.);- Седмична – 7,67 евро (15 лв.);- Уикенд – 5,11 евро (10 лв.);- Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) - в сила от 3 февруари 2026 г.Еднодневната винетка ще бъде въведена от 3 февруари 2026 г. Тя ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за срок от 24 часа.Националното тол управление апелира потребителите при купуване на винетка да използват сайта www.bgtoll.bg или мобилното приложение, както и останалите канали за продажба на АПИ – на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта. Гишета са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване са 464. Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция "Пътна инфраструктура“.При купуването на винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди да потвърдят финалното плащане. Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата такса за съответния автомобил.Вписването на символите от регистрационния номер може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква "О“. В случай че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат.