Îáÿâèõà èçâúíðåäíà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà! Êàêâè ùå ñà íîâèòå ìåðêè?

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Ïðèïîìíÿìå, ÷å ïî-ðàíî äíåñ ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ è ÷ëåíîâåòå íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ïðîâåäîõà ÷ðåç âèäåîêîíôåðåíòíà âðúçêà èçâúíðåäíî ïðàâèòåëñòâåíî çàñåäàíèå. Ïðèåòî áåøå Ðåøåíèå çà îáÿâÿâàíå íà èçâúíðåäíà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà, ñ÷èòàíî îò 14 ìàé 2020 ã. äî 14 þíè 2020 ã.
Âúçïîëçâàõìå ñå îò âúçìîæíîñòòà, òúé êàòî íÿìà ðÿçêà ïðîìÿíà â ðàçâèòèåòî íà áîëåñòòà. Ñ÷èòàìå, ÷å ìåðêèòå, êîèòî ñìå ïðåäëàãàëè äîñåãà, òðÿáâà äà ïðîäúëæàò. Ïðàâèòåëñòâîòî ñìÿòà, ÷å ïàíäåìèÿòà íà COVID-19 ïðåäñòàâëÿâà îïàñíîñò çà çäðàâåòî íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè. Òîâà çàÿâè çäðàâíèÿò ìèíèñòúð Êèðèë Àíàíèåâ ïî ïîâîä îáÿâÿâàíåòî íà èçâúíðåäíà åïèäåìèîëîãè÷íà îáñòàíîâêà îò 14 ìàé äî 14 þíè. Òîâà ñòàíà ÿñíî ñëåä ñúîáùåíèå îò Ìèíèñòåðñêè ñúâåò.
Ñðåä ìîòèâèòå çà ðåøåíèåòî íà Àíàíèåâ å ôàêòúò, ÷å íå å ÿñíî êàêâî ïðè÷èíÿâà çàáîëÿâàíåòî, êàêòî è ëèïñàòà íà ëåêàðñòâî ïðîòèâ áîëåñòòà.
Â 00.00 ÷àñà íà 14 ìàé âëèçàò â ñèëà íÿêîëêî çàïîâåäè, êîèòî íå ñà íîâè, íî ñå óäúëæàâà ñðîêúò èìà íà äåéñòâèå äî 14 þíè. Ïúðâàòà çàïîâåä êàñàå ïðîòèâîåïèäåìîëîãè÷íèòå ìåðêè, âòîðàòà å çà ïðåìèíàâàíåòî ïðåç êîíòðîëíî-ïðîïóñêâàòåëíèòå ïóíêòîâå è ñúîòâåòíèòå îãðàíè÷åíèÿ, òðåòàòà çàïîâåä å ñâúðçàíà ñ êàðàíòèíàòà è èçîëàöèÿòà íà áîëíè õîðà è ïîñëåäíàòà çàïîâåä çàñÿãà îáåêòèòå, êîèòî ìîãàò äà òðàáîòÿò â ïîäîáíà ñèòóàöèÿ.
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