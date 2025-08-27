Обявиха тридневен траур, една от жертвите е 17-годишната Габриела

© Със заповед на кмета на Община Котел Коста Каранашев, във връзка с тежката пътнотранспортна злополука от 27 август 2025 г., при която загинаха двама младежи от града, а други двама са настанени в болница, се обявява тридневен траур на територията на община Котел за периода 27 – 29 август 2025 г. включително.



Както вече ви съобщихме, в полицията в Котел е получен сигнал за катастрофирал лек автомобил в района на км. 45 от път ІІ-48, в посока от село Градец към Котел.



По първоначални данни лек автомобил "Ауди А3“, управляван от водач на 18 години от Котел, губи управление и катастрофира извън пътното платно.



В автомобила са пътували водачът и трима пътници. При произшествието на място са починали момиче на 17 години и момче на 20 години.



Водачът и момче на 18 години са откарани в болнично заведение в град Сливен. На водача са взети кръвни проби за установяване наличие на алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.



По-късно днес стана ясно, че починалото момиче е Габриела Драгоманска.