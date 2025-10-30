Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в низините и котловините видимостта временно ще е намалена. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°.В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, а на 2000 метра – около 10°.По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с намалена видимост. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 18°-19°. Температурата на морската вода е 17°-18°, на север от н. Калиакра – 15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.