Очаква ни слънчев ден и топло време - до 20 градуса в Русе
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, а на 2000 метра – около 10°.
По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с намалена видимост. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 18°-19°. Температурата на морската вода е 17°-18°, на север от н. Калиакра – 15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
