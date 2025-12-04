Очаква се банкоматите да не работят в рамките на един до два часа в новогодишната нощ
В кои дни да очакваме проблеми с плащания с карти и онлайн разплащания?
Християн Прашков, Мениджър "Стратегически инициативи" в търговска банка отговаря на въпроса: "Не бих използвал думата проблеми, по-скоро ще има кратки моменти на прекъсване, за да се случи самата евроконверсия и това са часовете около полунощ. Очакванията са периодът, в който няма да има работоспособност на банкоматите, да е в рамките на един до два часа, времето ще е наистина много малко. В началото на декември планираме масова комуникация, в която ще обявим всички крайни часове за работа с плащания, карти, банкомати и клиентите ще могат да са наясно кое кога до колко часа ще работи."
