Илияна Йотова да вземе решение дали да освободи от длъжност Мирослав Рашков.
Предложението дойде от служебния министър Емил Дечев вчера. По думите му първият аргумент е лошата организация и бавната реакция по предотвратяването на купуването на гласове по време на местния вот в Пазарджик.
Вторият аргумент е начинът, по който ръководената от главния секретар полиция - реагира на "провокациите на екстремисти, създадени по време на протестите на 26 ноември 2025 година".
Третият аргумент по думите на Дечев е изчезването на висшето професионално ръководство след появата на новината за ужасяващото престъпление, извършено на хижа "Петрохан“.
Очаква се президентът да реши дали ще освободи главния секретар на МВР
