Очаква се решението по делото срещу кмета Коцев 

До минути се очаква решението на съда по делото Коцев. След 4-часово заседание съда се оттегли, за да вземе решение.



По време на делото думата взе и кметът на Варна Благомир Коцев. Той заяви, че семейството му страда повече и от него в този момент и помоли съда за по-лека мярка.