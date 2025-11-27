Очакванията на поколението Алфа: Без ежедневно пътуване до работа, роботите и ИИ да са ежедневие, а имейлите – реликва
©
Ново проучване на International Workplace Group сред младежи на възраст между 11 и 17 години и техните родители задава въпроси за това как очакват работното място да се промени до 2040 г., когато поколение Алфа ще съставлява по-голямата част от работната сила. То установява, че почти девет от десет (86%) очакват работният им живот да се е трансформирал в сравнение с този на родителите им, а офисният живот – да бъде неузнаваем в сравнение с това, което познаваме днес.
Ежедневното пътуване до работа – изчезнало до 2040 г.
Една от най-ярките предвидени промени е свързана с пътуването. По-малко от една трета (29%) от поколение Алфа очакват да прекарват повече от 30 минути на път до работа всеки ден – настоящият модел на работа за много родители, като повечето очакват да имат гъвкавост да работят по-близо до мястото, където живеят.
Три четвърти (75%) заявяват, че намаляването на времето, изгубено в пътуване, ще бъде приоритет, като би им позволило да прекарват повече време със своите семейства, ако самите те станат родители в бъдеще.
Роботи и изкуствен интелект като ежедневие и имейлът – реликва от миналото
Проучването изследва и ключови технологични прогнози, които, напълно очаквано, се фокусират силно върху изкуствения интелект. 88% от поколение Алфа очакват да използват смарт асистенти и роботи на регулярна база.
Очакват се редица други технологични пробиви, включително VR очила за 3D виртуални срещи (38%), игрови кътове (38%), спални капсули (31%), персонализирани настройки за температура и светлина (28%) и конферентни зали с добавена реалност (25%).
Може би най-смелата прогноза е, че една трета (32%) смята, че имейлът ще бъде “мъртъв" – заменен от нови платформи и технологии, които да осигуряват по-ефективно сътрудничество.
Хибридната работа ще бъде основата на новата реалност
Проучването показва още, че хибридната работа ще бъде стандартният работен модел. 81% от анкетираните споделят, че гъвкавата работа ще бъде норма през 2040 г., като служителите ще имат свободата да избират как и къде да работят.
Само 17% от поколение Алфа очакват да работят от основен офис през цялото време, като повечето ще разделят времето си между дома, локални работни пространства и централен офис, за да гарантират, че могат да изпълнят задачите си по възможно най-ефективния начин. Основните ползи от преминаването към по-нестрог офис модел включват по-малко стрес от пътуване (51%), повече време с приятели и семейство (50%), подобрено здраве и благополучие (43%) и по-продуктивни служители (30%).
Очаква се тази гъвкавост да повиши продуктивността до такава степен, че една трета (33%) от поколение Алфа казва, че четиридневната работна седмица ще бъде норма.
Марк Диксън, основател и главен изпълнителен директор на IWG, коментира: "Следващото поколение служители ясно изразяват своето мнение: гъвкавостта в това къде и как работят не е опция, а необходимост. Настоящото поколение израсна, наблюдавайки как техните родители губят време и пари в дълги ежедневни пътувания, а днешните технологии ефективно ги правят излишни.
Технологиите винаги са оформяли света на работата и ще продължат да го правят. Преди 30 години видяхме трансформиращото въздействие от широко разпространеното приемане на имейла, а днес появата на изкуствения интелект и роботите има също толкова дълбоко влияние и ще определя как и къде поколение Алфа ще работи утре.“
Проучването е проведено за International Workplace Group plc от Beano Brain – агенция за детски и семейни потребителски проучвания, сред 1 000 деца на възраст 11–17 години и 1 000 родители на деца на възраст 11–17 години във Великобритания и САЩ (по 500 на пазар).
Още от категорията
/
Собственик на два ресторанта и мандра: Всеки месец внасям 120 000 лева под формата на данъци и осигуровки
09:29
Слави Трифонов: Две служителки на Министерството на здравеопазването бяха нападнати при опит да напуснат парламента
26.11
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понесе отговорността за неговите изказвания
26.11
Народът се надига? Внушителна тълпа окупира "Триъгълника на властта", кадри от високо показват мащаба
26.11
Кирил Петков: Вярвам, че в България има достатъчно свободни хора, които да кажат "стигa толкова"
26.11
Проф. Дронзина: Добре би било България да развие отношения с Китай, да има инфраструктурни и технологични проекти, но за мен това не е реалистично
26.11
Проф. Светослав Малинов: Сблъсъците предстоят. Напрежението в НС бледнее пред това в обществото
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Слави Трифонов: Две служителки на Министерството на здравеопазван...
23:37 / 26.11.2025
СДВР поиска прекратяване на протеста срещу Бюджет 2026
23:12 / 26.11.2025
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понес...
22:39 / 26.11.2025
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понес...
22:37 / 26.11.2025
Народът се надига? Внушителна тълпа окупира "Триъгълника на власт...
22:09 / 26.11.2025
Трима полицаи пострадаха по време на протеста в "Триъгълника на в...
22:10 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.