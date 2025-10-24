ЗАРЕЖДАНЕ...
Очакват се проливни дъждове над Дунавската равнина
През деня в петък от запад на изток през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Още около обяд над по-голямата част от страната облачността ще се увеличава. Очакваме на много места да паднат и проливни валежи, като по-интензивни ще са над Дунавската равнина, а към края на деня и над Източна България, именно над тези райони валежите ще са съпроводени и от гръмотевици. Почти без валежи ще са крайните югозападни райони от нашата страна. Ще духа слаб югозападен вятър, който ще повиши температурите. Отначало над западните, а по-късни през деня и над останалата част от страната вятъра, ориентира от северозапад, а с него ще започне да нахлува студен въздух. Очакват се силни пориви на вятъра по време на преминаването на фронта.
В петък температурите в нашата страна ще са в широк интервал, като над Западна и СЗ България ще са между 18-22°С. Доста по-топло до 24-25°С ще бъде на места в Горнотракийската низина. До края на денонощието застудяването ще обхване и останалата част от страната.
Времето в София
През нощта срещу петък от запад облачността ще се усили, но ще е предимно разкъсана и то висока облачност, на изолирани мета ще превалява и дъжд. Минималните температури ще са между 10-11°С. През деня от запад на изток, ще премине студен атмосферен фронт. Очакват се валежи и захлаждане. През деня максималните – около 20-22°С. След обяд облачността ще е в процес на разкъсване, но ще е ветровито. Ще духа умерен северозападен вятър.
През нощта срещу петък ще е предимно ясно.
До обяд ще преобладава разкъсана облачност. Вятърът ще се ориентира от запад - северозапад и ще се усили най-късно над източните райони. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°С, на 2000 метра – около 3°С. Около обяд и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще превали, а над 2200 метра и - от сняг. Привечер явленията ще обхванат Лудогорието и Странджа.
Времето по Черноморието
До обяд ще е слънчево. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и до вечерта на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са 20°-21°С. Температурата на морската вода е около 17-20°С. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Времето на Балканите
През следващите дни Балканите ще са под влияние на приближаващ студен атмосферен фронт, на много места над Западните Балкани, а по-късно през деня и над централните райони от полуострова ще превали и прегърми и температурите ще се понижат. Източните и южни райони от полуострова ще попадат под влиянието на израстващ гребен, свързан и с адвекция на по-топла въздушна маса и температурите ще се задържат приятни за октомври.
