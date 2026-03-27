Днес е обявен жълт код за значителни валежи в областите: Смолян, Кърджали, Стара Загора, Габрово, Плевен, Монтана, Враца, Видин, Пловдив, Пазарджик, София - област и град, Перник, Благоевград и Кюстендил.Времето ще ще бъде облачно. Сутринта в Западна България ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат почти цялата страна. По високите части на планините ще вали сняг. На много места валежите ще бъдат придружени с гръмотевици и главно в Западна България и планинските райони значителни по количество. Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен източен вятър, съобащава НИМХ. Максимални температури в повечето места - между 11° и 16°, в София – около 12°.В планините ще бъде облачно. Валежи от сняг ще има в местата над 1400 метра надморска височина, а в по-ниските части ще вали дъжд. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.По Черноморието ще преобладава облачно време. След обяд дъжд ще вали по Южното Черноморие, а вечерта и по Северното. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат около 9°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 18 мин. и залязва в 18 ч. и 47 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 29 мин. Луната в София залязва в 3 ч. и 32 мин. и изгрява в 12 ч. и 35 мин. Фаза на Луната: два дни след първа четвърт.