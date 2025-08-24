Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Очевидец за екшъна край морето: Отвориха багажника и мигрантите паднаха като чували
Автор: Екип Ruse24.bg 09:24Коментари (0)26
©
Гранични полицаи продължава да издирва шофьора на буса, превозващ 24 нелегални мигранти от Афганистан. В събота след преследване, превозното средство беше спряно в бургаското курортно село Лозенец, но шофьорът успял да избяга.

"Бусът дойде с висока скорост, спря, шофьорът скочи в движение, тръгна да бяга", разказа Жечка Стаматова, която става очевидец.

 "Полицаите отвориха багажника и хората паднаха на земята, всички бяха в безсъзнание. Направо бяха ужасна картинка. Съдействаха всички хора наоколо - с водичка, с храна. Кой какво можа. Посъвзеха се момчетата, но това е. Те отварят багажника и всички падат като чували",  разказва още тя пред NOVA.

Ситуацията се разиграва привечер пред очите на десетки туристи. А всичко започва на КПП-Караагач. Пилотният автомобил, който ескортира мигрантите е спрян за проверка. Но шофьорът на буса с русенска регистрация, в който са били натъпкани афганистанците, не се подчинява и влиза в село Лозенец с висока скорост, докато полицаите го преследват.

"Изплашихме се много. След 40 минути дойде бърза помощ", разказа Мара Иванова.

Очевидци казват още, че шофьорът на буса бил с брада, скочил в движение и побягнал в посока къмпинг Корал.

"Не много висок, около 1,65 м някъде. Видях го в гръб, бягаше натам, а полицаите бяха след него. Ама те като спряха и той избяга по улицата натам. Видяхме толкова страшно нещо, че не може да си представите. Разстроих се, толкова много плаках, нямам думи да ви кажа какво видях. Съжалявам много, важното е, че са живи", разказа друга очевидка.

Сред групата мигранти от Афганистан е и Селим, който се е свестил и опитва да ни обясни ситуацията.

"Всички тук сме от Афганистан и идваме от Турция. Чакахме дълго за това. Аз съм служил десет години в Афганистанската армия, казвам ви не ми беше лесно да взема такова решение. Дадохме на човек по 4000, за да ни вземе. Стояхме в гората четири дни, докато ни вземат и шофьорът избяга. Българин беше и не го познаваме", казва Селим.

По думите му една част от сънародниците му пътуват за Италия, други за Германия.  Знае, че е пристъпил законите за влизане на територията на Република БългарияШефът на гранична полиция Антон Златанов описа във Facebook, че каналът за мигранти се ръководи от грузинска група. Един от членовете ѝ, който шофирал пилотната кола, ескортираща мигрантите, е задържан.

Още по темата: общо новини по темата: 498
23.08.2025 »
22.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
06.08.2025 »
05.08.2025 »
предишна страница [ 1/83 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
АМ "Тракия" пак се задръсти заради катастрофа – очевидци говорят за колона от 6 километра
АМ "Тракия" пак се задръсти заради катастрофа – очевидци говорят за колона от 6 километра
19:07 / 22.08.2025
Днес е голям празник! Забранено е да се оплаквате от живота, обстоятелствата и близките
Днес е голям празник! Забранено е да се оплаквате от живота, обстоятелствата и близките
08:35 / 23.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
15:38 / 22.08.2025
Бащата на Сияна за полицейското синче: Това не е поведение на човек, който може да управлява автомобил
Бащата на Сияна за полицейското синче: Това не е поведение на човек, който може да управлява автомобил
13:07 / 22.08.2025
"Спи спокойно и се заключвай, ще се събудиш до труп": Нови подробности за убийството в Първомай
"Спи спокойно и се заключвай, ще се събудиш до труп": Нови подробности за убийството в Първомай
16:21 / 22.08.2025
Дърво се стовари върху движещ се автомобил в Монтана
Дърво се стовари върху движещ се автомобил в Монтана
16:54 / 22.08.2025
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
13:57 / 23.08.2025
Актуални теми
Матури 2025
Природни стихии
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: