Борислав Гуцанов.
Програмата ще продължи до 30 септември следващата година.
"Топлият обяд не екстра. Наистина има хора, които се нуждаят от него", допълни той.
Министърът подчерта, че независимо кой ще бъде на власт, хората ще знаят, че средствата са осигурени за най-уязвимите прослойки на обществото.
"Благодаря на министър-председателя и на колегите министри, че намерихме парите, за да може да бъде гарантирана 2026-та година за тези хора", подчерта Гуцанов.
Социалният министър допълни, че 226 общини у нас ще предлагат тази услуга.
Одобриха 25 млн. лева за програма "Топъл обяд" за над 67 хил. българи
