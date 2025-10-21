ЗАРЕЖДАНЕ...
Одобриха допълнителни разходи за овладяване на бедствени положения
С Постановлението се одобряват 90 669 706 лв. за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения, за възстановяване на инфраструктурни обекти.
