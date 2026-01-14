Одобриха финансиране за Здравното министерство
©
Предложенията за включване на нови ваксини в имунизационната политика на Република България са на Националния експертен съвет по имунизации. Извършени са необходимите нормативни промени в Наредба № 15 за имунизациите в Република България.
Варицела е едно от най-заразните заболявания, предавани по въздушно-капков механизъм, с широко световно разпространение и със значително здравно и социално въздействие. При липса на средство за превенция варицела е неконтролируема инфекция.
Респираторно-синцитиалният вирус (RSV) е често срещан респираторен вирус, който причинява от леки грипоподобни симптоми до тежко заболяване и смърт при бебета на възраст под шест месеца, като бебетата на възраст под 2 месеца представляват най-засегнатата група.
Ваксинирането на бременни жени срещу RSV е от съществено значение за опазване здравето както на майките, така и на техните новородени. То осигурява защита за кърмачетата през ранните месеци от живота
Още по темата
/
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
08.01
Ето колко ще взимат управителят и подуправителите на БНБ през 2026 г.. Няма шанс да се откажат заради поста на служебен премиер
01.01
Още от категорията
/
Ръководителят на Координационния център за еврозоната: Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:41
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.