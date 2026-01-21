Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Така нормативният акт се унифицира с приети по-рано текстове в Закона за държавната собственост, касаещи Комисията за разпределяне и използване на административни сгради - държавна собственост, продажбата и замяната на имоти - държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната и тези по принудително отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди.С друга промяна Правилникът се привежда в съответствие с изискванията на Националния план за въвеждане на еврото като национална валута от 1 януари 2026 г. съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България. По този начин стойностите, определени за управлението, отдаването под наем, разпоредителните сделки и учредяването на ограничени вещни права върху имоти - държавна собственост, се преизчисляват от лева в евро.Подзаконовият нормативен акт се допълва с разпоредби, касаещи реда за учредяване на ограничени вещни права в съсобствени между държавата и физически или юридически лица имоти, съобщиха от пресцентъра Министерския съвет.